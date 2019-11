Le stelle dei bambini, nel libro di Enrico Sabena si racconta il progetto Rotary di eradicazione della polio

End Polio Now raccontata ai bambini. È possibile raccontare questa grande iniziativa internazionale nel campo della sanità in modo poetico ed evocativo, aiutando i bambini a coglierne la profondità e la bellezza?

Lo ha fatto Enrico Sabena, saluzzese, rotariano, affermato compositore e produttore musicale nell’ambito della cinematografia, discografia e pubblicità mettendosi a tavolino come scrittore al servizio del progetto di vaccinazione antipoliomielite, che dal 1980 il Rotary International porta avanti in accordo con l’Organizzazione Mondiale della Sanità e le maggiori istituzioni pubbliche e private.

Il libro dal titolo "Le stelle dei bambini – A star a child”, (è bilingue) racconta questo ai più piccoli, ma anche a genitori, nonni, fratelli, a tutta la famiglia, come di solito avviene per i libri illustrati dedicati all’infanzia.

E, così attraverso le storie di quattro bambini che parlavano alle stelle da 4 angoli del mondo, facendole brillare e portando i nomi di 4 personaggi legati alla malattia e alla sua sconfitta, si racconta il progetto che, ad oggi, ha consentito l’eradicazione della polio in tutto il mondo, con una percentuale altissima (ben oltre il 99%).

"Un progetto che in questo libro - unico al mondo - viene raccontato in modo evocativo, per aiutare i bambini a coglierne la profondità e la bellezza - afferma l'autore - Perché, come disse Albert Sabin (lo scienziato che scoprì il vaccino antipolio, e che non brevettò, per tenerne bassi i costi di produzione): “La più grande gioia è quella di chi sa donare”.

Il testo è di Enrico Sabena, le illustrazioni sono di Stephen Schlobohm, di Manila (il primo intervento di vaccinazione, nel 1980, fu effettuato proprio ai bambini filippini).

Il libro si può ordinare direttamente al Rotary Club di Saluzzo (www.rotarysaluzzo.it) al costo di euro 20.

Dedotte le spese, il club provvederà a una donazione al fondo dell’END POLIO NOW. Sul sito è possibile vedere anche il filmato booktrailer del libro.

(Link diretto al filmato: https://youtu.be/tOMHkdexH_4)