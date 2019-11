Mondovì: domani i funerali di Viviana Beltrandi, presidente del Comitato locale di Croce Rossa

Sono ore di profondo cordoglio quelle che stanno vivendo la città di Mondovì e la Croce Rossa Italiana, colpite dalla scomparsa prematura del presidente del Comitato del capoluogo monregalese, Viviana Beltrandi, deceduta nella prima serata di ieri, 13 novembre, presso l'ospedale di Cuneo, ove si trovava ricoverata da alcuni giorni.

Alle 15 di domani, venerdì 15 novembre, è in programma l'ultimo saluto alla donna, che avrà luogo all'interno della chiesa parrocchiale del Ferrone, nella quale già alle 20.30 di oggi si terrà il Santo Rosario (che sarà recitato anche alle 18 presso la camera mortuaria del nosocomio cuneese).

Come raccontavamo nella serata di ieri, Viviana Beltrandi, che lascia il marito Maurizio e i figli Francesca e Mario, aveva assunto la presidenza della Croce Rossa di Mondovì nel marzo 2016, dopo le votazioni del 28 febbraio di quell'anno, succedendo nell'incarico all'attuale sindaco monregalese, Paolo Adriano.

Appena eletta, asserì: "Prendo in eredità una Croce Rossa con una situazione generale ottima e che, con 'l'aiuto dei componenti del nuovo Consiglio, spero di consolidare. Grazie a quanti hanno accettato di entrare in lista con me. Tutti i candidati, anche i non eletti, collaboreranno col Comitato, assieme ai responsabili delle diverse aree. Tutti insieme lavoreremo con un unico scopo: mantenere alto il livello di servizi che oggi la CRI offre, collaborando con le diverse delegazioni che operano sul territorio. Un ultimo, ma non meno sentito grazie a tutti i volontari che con il loro servizio portano aiuto ovunque dove è richiesto e diffondono i valori ed i principi della Croce Rossa: Umanità, Neutralità, Imparzialità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità".