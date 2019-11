Prima nevicata a Cuneo e sulle pianure: in città previsti accumuli tra i 15 e i 20 centimetri

Era attesa e annunciata da giorni: la prima abbondante nevicata della stagione, anche in pianura. A Cuneo i primi fiocchi sono iniziati a cadere verso le 17.45 e si intensificheranno con il passare delle ore, fino alle prime ore della notte.

Neve a quote collinari e in marcato calo in serata fino a 300-400 m nella zona compresa tra basso torinese, cuneese ed astigiano e fino a 600-800 m altrove.



A Cuneo città sono previsti circa 15-20 cm di neve. Su Alba sono invece previste piogge tra molto abbondanti e abbondantissime. Qui il rischio di allagamenti è reali.

Domani è atteso un parziale miglioramento del tempo, con piogge sparse alternate a parziali schiarite nelle ore centrali della giornata.

Gli accumuli previsti oltre i 500 m ed i rovesci localmente forti determinano un'allerta gialla per neve e rischio idrogeologico sulle zone alpine e sulla pianura del cuneese.

Ricordiamo che è chiuso il Colle della Maddalena. Sulla Torino-Savona è in corso una nevicata, per ora debole, tra Mondovì e Millesimo in entrambe le direzioni. Da domani scatta l'obbligo di pneumatici da neve o catene a bordo.