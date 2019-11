Rinnovati i vertici delle 17 Sezioni Merceologiche di Confindustria Cuneo

Con il mese di Novembre si sono concluse le elezioni per il rinnovo dei presidenti e dei componenti aggiuntivi che rappresenteranno le 17 Sezioni merceologiche di Confindustria Cuneo, con modalità di votazioni on-line. I 42 nuovi membri eletti, che resteranno in carica per due anni, sono stati votati dai rappresentanti delle aziende associate, per consentire un maggiore coinvolgimento di tutte le imprese. La fase del rinnovo delle sezioni ha visto un’ampia partecipazione da parte della base associativa.

Ecco l’elenco de nuovi presidenti e dei rappresentanti aggiuntivi delle Sezioni di Confindustria Cuneo:

Alimentari

Presidente: Franco Biraghi (Granlanga S.r.l. - Scarnafigi)

Rappresentanti aggiuntivi: Alessio Grosso (Caseificio Artigianale Morozzese s.r.l. - Morozzo); Carlo Occelli (Beppino Occelli agrinatura s.r.l. - Farigliano); Claudio Formento (Mec s.p.a. - Montanera)

Autolinee

Presidente: Serena Lancione (Bus Company S.r.l. - Saluzzo)





Cartaria-grafica

Presidente: Marco Martini (Tipolito Martini s.r.l. - Borgo San Dalmazzo)

Rappresentante aggiuntivo: Elena Lorenzato (L’Artistica Savigliano - Savigliano)

Chimica-gomma-plastica

Presidente: Nicola De Risi (Huvepharma Italia S.r.l. - Garessio)

Rappresentanti aggiuntivi: Paolo Clot (Roboplast S.r.l. - Vignolo); Giancesare Drocco (Abet Laminati s.p.a. - Bra)





Credito-finanza

Presidente: Piero Biagi (Banca Alpi Marittime - Credito Cooperativo

Carrù Scpa – Carrù)

Energia

Presidente: Sebastiano Contegiacomo (Egea Commerciale S.r.l. - Alba)

Rappresentante aggiuntivo: Antea De Maria (Enel Italia s.r.l.)





ICT

Presidente: Valerio Colombo (Albaufficio S.r.l. - Alba)

Rappresentante aggiuntivo: Michele Pagliuzzi (Etaeria srl, Cuneo)





Legno

Presidente: Lorenzo Elia (Fas S.r.l. - Castellinaldo)

Rappresentante aggiuntivo: Guido Bessone (Bruno S.r.l. - Mondovì)





Logistica-trasporti

Presidente: Giuseppe Viriglio (Società di Gestione Aeroporto Cuneo-Levaldigi - Levaldigi)

Materiali da costruzione-estrattori

Presidente: Dario Stroppiana (Calcestruzzi Stroppiana Spa- Alba)

Rappresentante aggiuntivo: Marco Rapalino (S.A.E.G.A. S.p.a. - Alba)





Meccanica

Presidente: Marco Costamagna (Biemmedue Spa - Cherasco)

Rappresentanti aggiuntivi: Alessandro Gino (Gino rag. Felice & Figlio Spa - Cuneo); Giorgio Angelino (Manitowoc Crane Group Itay s.r.l. -Niella Tanaro)

Giorgio Rolfo (Rolfo s.p.a. - Bra); Lorenzo Carboni (Olimac Srl - Margarita); Sergio Ronco (Cast Spa - Casalgrasso); Massimiliano Fissore (M.T.M. s.r.l. società unipersonale - Cherasco); Giovanni Sartore (Crosa Sas di Sartore Giovanni & C. - Alba); Davide Viale (Alstom Ferroviaria Spa - Savigliano); Fulvio Rovera (Sirp s.r.l. - Bernezzo)

Sanità

Presidente: Camillo Scimone (Medical Center - Bra)

Terziario-servizi

Presidente: Secondo Burdese (Micrometal Srl - Marene)

Rappresentanti aggiuntivi: Emiliano Paolo Rosso (Cuneo Lube Srl - Tarantasca);

Roberto Cagnazzo (Sisea S.r.l. – Sommariva Bosco); Edoardo Benassi (Benassi s.r.l. – Guarene)

Tessile-abbigliamento-calzaturiero

Presidente: Alessio Fois (Miroglio Fashion Srl - Alba)

Rappresentante aggiuntivo: Luca Burlò (Technofabric Spa – Costiglione Saluzzo)

Turismo

Presidente: Roberto Gosso (Entracque Neve Srls - Entracque)

Rappresentante aggiuntivo: Marco Andreetti (Leonardo Travel S.a.s. – Saluzzo)





Vetro

Presidente: Loretana Giannetti (Saint Gobain Sekurit Italia Srl - Savigliano)

Vini-liquori-distillerie

Presidente: Paolo Sartirano (Sartirano Figli Cantine e Vigneti Srl - Novello)

Rappresentante aggiuntivo: Mauro Balestrini (Diego Operation Italy S.p.a. – S. Vittoria d’Alba)