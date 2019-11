La cucina di tre grandi chef di Langhe e Roero rende omaggio alla regina Salsiccia di Bra

Tre grandi chef stellati di Langa e Roero celebrano la Salsiccia di Bra in abbinamento alle specialità locali: dal 6 all’8 dicembre 2019 al Movicentro della città della Zizzola va in scena “Bra’s – il festival della Salsiccia di Bra”, anticipato da una esclusiva cena stellata “a sei mani” in programma per giovedì 5.



Saranno gli stellati Michelin Massimo Camia (ristorante “Massimo Camia” di La Morra), Maurilio Garola (“La Ciau del Tornavento” di Neive) e Davide Palluda (“All’Enoteca” di Canale) a interpretare la celeberrima Salsiccia di Bra, l’unica prodotta con carni di vitello, sapientemente prodotta dalle macellerie associate al Consorzio per la Tutela e la Valorizzazione di questo storico patrimonio gastronomico.



Per tre giorni, gli stellati Michelin Camia, Garola e Palluda, accompagnati dalle loro brigate, cucineranno dal vivo in un Movicentro allestito con una gigante cucina a vista nove piatti ideati per l’evento.

Protagonista assoluta sarà chiaramente la Salsiccia di Bra, abbinata - con l’estro e la ricercatezza dei tre fuori classe della cucina italiana - alle tipicità locali: il riso, le verdure degli orti, il pane e il formaggio Bra Dop. Piatti d’autore alla portata di tutti, che potranno essere gustati al prezzo di 12 euro.



Questo il menù della tre giorni gourmet di "Bra’s":



Venerdì 6 dicembre (ore 18-23) : acciughe ripiene dorate con condiglione di verdure degli orti di Bra preparate da Davide Palluda, max burger di salsiccia di Bra e patate rosse al forno di Massimo Camia, risotto ai peperoni degli orti, olio di bagna cauda e bocconcini di salsiccia di Bra cucinato da Maurilio Garola.

Sabato 7 dicembre (ore 11-15 e 18-23) : ravioli di riso e maiale al latte con tartufo nero (Davide Paluda), quiche di verdure degli orti, uovo di quaglia, tartufo nero e fonduta di Bra duro (Massimo Camia) e cipolla cotta al forno con salsiccia di Bra, fonduta di Bra duro e amaretti (Maurilio Garola).

Domenica 8 dicembre (ore 11-17) : Crema di patate, limone candito, seppie e salsiccia di Bra (Davide Palluda), risotto Savoia con salsiccia di Bra e fonduta di Bra tenero (Massimo Camia), Le radici degli orti, castagne e soffice di Bra tenero (Maurilio Garola).



Oltre ai piatti cucinati dagli chef stellati, sarà possibile degustare anche il Tagliere Bra’s (salsiccia di Bra, formaggio Bra Dop e focaccia di Bra) a 6 euro e assaggiare la focaccia di Bra a 3 euro, il tutto in abbinamento con i vini della Cantine Ascheri di Bra.

La manifestazione è stata presentata oggi con un incontro andato in scena nel palazzo municipale braidese.

“Siamo orgogliosi ed emozionati – hanno commentano Camia, Garola e Palluda – di essere stati invitati per l’organizzazione di questo evento che vuole celebrare e promuovere la Salsiccia di Bra e i prodotti della città. Mettiamo a disposizione la nostra professionalità e siamo certi che sarà una manifestazione di grande successo per il territorio”.



Per tutta la durata dell’evento, cooking show, eventi collaterali e visite guidate alla scoperta della città, oltre a un treno storico in partenza da Torino domenica 8 dicembre.

Ad aprire il Festival della Salsiccia di Bra, giovedì 5 dicembre, sarà una speciale cena stellata a sei mani in programma alle 20.30 nei locali della Mensa comunale (via Montegrappa 21, Bra), in un inusuale e affascinante connubio di stelle e arte gastronomica firmato da Camia, Garola e Palluda. (Info e prenotazioni: 0172.430185).



“Bra’s – Il festival della Salsiccia di Bra” è a ingresso gratuito nei locali del Movicentro di Bra (piazza Caduti di Nassiriya, accanto alla stazione ferroviaria). Orari di apertura al pubblico: venerdì 6 dicembre dalle 18 alle 23, sabato 7 dalle 11 alle 15 e dalle 18 alle 23, domenica 8 dalle 11 alle 17.



L’evento è organizzato dal Comune di Bra, dall’Ascom di Bra e dal Consorzio della Salsiccia di Bra in collaborazione con Consorzio Bra DOP, Consorzio Pane di Bra, Riso di Bra, OrtoBraGourmet, Cantine Ascheri, DiCaf, I.P.S. Velso Mucci e il sostegno di Camera di Commercio di Cuneo, Regione Piemonte, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, Cassa di Risparmio di Bra GruppoBPer.



Il programma completo su www.salsicciadibra.it e su www.turismoinbra.it.