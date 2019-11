L’omaggio a Liliana Segre dell’artista braidese Giovanni Botta (FOTO GALLERY)

“ Coltivare la Memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l’indifferenza e ci aiuta, in un mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare”.

“Si tratta di un’opera che è frutto di un lavoro lungo, ma ci tenevo che venisse bene. Ho voluto dedicargliela per molti motivi. Primo, perché è una figura che stimo moltissimo; secondo, perché le persone come lei bisogna ringraziarle per tutto quello che fanno contro il razzismo e l’intolleranza”.

Nei giorni in cui si sono moltiplicate le richieste per incontrare la senatrice, Giovanni esprime un desiderio: “ Dopo che l’anno scorso ho dedicato una mostra intera a Madre Teresa di Calcutta, ora il mio sogno nel cassetto sarebbe quello di incontrare la senatrice Segre a Bra, per una mia futura mostra totalmente dedicata a lei, magari inserita in una giornata che la possa vedere in mezzo ai giovani delle scuole a testimoniare e far vivere ciò che ha vissuto. Per me sarebbe un onore ed una grande soddisfazione emotiva e spirituale”.