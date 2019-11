Incendio, nella notte, alla Pieffe di Fossano: a fuoco un forno per la fusione a bassa temperatura

Incendio, verso le 3.30 della notte appena passata, a Fossano, presso la ditta Pieffe, dove ha preso fuoco un forno per la fusione a bassa temperatura per la lavorazione della plastica.

Sul posto hanno lavorato per un paio d'ore i vigili del fuoco di Cuneo, intervenuti con l'autobotte e con l'unità che si occupa del rischio Nucleare Biologico Chimico. Presenti anche i volontari di Fossano.

L'incendio è stato circoscritto in poco tempo e sono stati effettuati tutti i controlli necessari: non c'è stato bisogno dell'intervento di Arpa perché il materiale non era tossico.