Ritrovate dalla polizia le chitarre rubate di Olli Rocca: per il ricettatore torinese "erano arrivate dalla luna"

La polizia di Stato ha ritrovato le chitarre rubate di Olli Rocca.

Lo scorso 21 luglio l’artista si era esibito insieme alla band Kasters, cover band di brani 50’s, in piazza Foro Boario a Cuneo. Dopo l'esibizione qualcuno aveva forzato la serratura della vettura portando via due chitarre elettriche di pregio: una Gretsch Clipper 6186 del 1964 e una Fender Jaguar del 1997.

Aveva fatto anche un appello su facebook e, ovviamente, denuncia alla polizia. Da quel momento era partita una complessa indagine che coinvolgeva anche reparti della Specialità della Polizia di Stato.

E proprio sui social network è stato trovato il ricettatore. Con una scrupolosa prudenza gli veniva richiesto un appuntamento, essendo interessati alla visione dei due preziosi pezzi e ad un probabile acquisto.

Lo stesso malfattore accettava dando come luogo del ritrovo un locale affollato. Sul posto, al momento dell’incontro, si presentava un agente in borghese fingendosi un musicista, con un accompagnatore, mentre altri agenti in borghese si camuffavano tra la folla.

Dopo una breve trattativa, il finto venditore, si dirigeva unitamente agli altri verso la sua auto e mostrava le due chitarre che, a suo dire, erano “arrivate dalla luna”, complete di custodie e siglate da numero di matricola senza però riuscire a dare una provenienza lecita e un giustificato motivo del possesso dei due oggetti.

Immediatamente si avvicinavano anche gli altri agenti, che provvedevano a deferire all’autorità giudiziaria per ricettazione D.M., 41 anni di Torino, il finto musicista le cui chitarre “arrivavano dalla luna”.