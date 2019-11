Bra: giornata di open day per la scuola "Convitto Provvidenza - International School"

Si terrà questo sabato, 16 novembre, dalle 10 alle 18 alla scuola "Convitto Provvidenza - International School Bra" la giornata di open day dedicati ai futuri piccoli alunni.

La scuola propone un preorario che va dalle 7.30 alle 8 e un post orario dalle 16.45 alle 18.30, e un doposcuola attivo dal mercoledì al venerdì per l'accompagnamento allo studio e alla stesura dei compiti.

Si offrono due servizi, uno di Nursery School e uno di Primary School.

Il primo - frequentabile dai 3 ai 6 anni - realizza attività di musica propedeutica, il progetto "Scopriamo l'arte", quello di ginnastica "Ginnasticando"; si propongono anche un corso di inglese con insegnante madrelingua (English Together) e un progetto di continuità per l'inserimento alla scuola primaria.

Il secondo, invece, amplia l'offerta dell'insegnamento delle lingue (francese, inglese e spagnolo) e attiva il corso CLIL (per l'apprendimento di contenuti specifici in lingua inglese); propone poi attività scolastiche e laboratori con insegnanti madrelingua, un'attività di educazione civica, l'utilizzo di un'aula informatica con LIM, un pomeriggio sportivo con professionisti (Fun With Sport) e un percorso musicale con uno strumento a scelta.

Inoltre, la scuola di via Provvidenza, mette a disposizione degli alunni una mensa con cucina interna, una divisa scolastica giornaliera, organizza feste a tema e spettacoli teatrali con sketch in lingua straniera.