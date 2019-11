Conoscere Instagram e la potenza dei suoi #hastag

Viviamo l’era dei social, la tecnologia ha fatto passi da gigante.

Sono questi gli anni dell’avanzata tecnologia, in con un semplice click possiamo interagire, commentare, vedere, farci vedere e addirittura acquistare. Gli strumenti che abbiamo sono ormai elementi che stanno caratterizzando la nostra società ed aprono l’ormai consueta botta e risposta tra chi è a favore e chi no. Basti pensare a ciò che il nostro telefono cellulare può fare, una cosa impensabile fino a non tantissimi anni fa. Insomma, la tecnologia ha fatto passi da gigante sacrificando forse la bellezza dei rapporti interpersonali. E’ anche l’era dei cosiddetti social network, piattaforme digitali con milioni di utenti iscritti sulle quali possiamo postare (pubblicare, mettere) le nostre idee, i nostri commenti oppure le nostre fotografie. Tra i più famosi, sicuramente uno dei più in voga in questo momento, Instagram.

Instagram, un miliardo di utenti in tutto il mondo.

In moltissimi usano questa piattaforma gratuita per diversi scopi. Dai giovani ai meno giovani, ragazzi e ragazze di qualsiasi età che imprimono in un post le proprie sensazioni ed idee. Ma qui si promuovono anche moltissimi prodotti da parte di piccole e grandi aziende che cercano e trovano clienti per comunicare con loro in maniera più diretta. Instagram ha raggiunto un miliardo di utenti attivi mensili a giugno 2018, il che comporta un’opportunità imperdibile per i brand di presentare i loro prodotti a un’audience incredibile di utenti attivi, senza dover spendere grandi quantità di denaro per gli annunci a pagamento. E’ questo il grande potere dei tanti social e di questo in particolare che sfrutta gli hastag per attirare l’attenzione di più persone possibile.

Attirare i cliente o il follower con in giusto hastag.

Ma cos’è un hastag? Non è altro che una singola parola o una serie di parole precedute dal simbolo del cancelletto (#), che inglese si dice proprio hash, utilizzata proprio per un post, una foto, una frase che pubblichiamo sul nostro profilo. Esso aiuta a organizzare i vari argomenti così da attirare il cliente o il curioso di turno di quello specifico settore o interesse. Moltissimi tra quelli che leggono questo articolo sanno perfettamente di che cosa stiamo parlando. Ma come funziona? Usare i giusti hastag o quelli più popolari aiuta in maniera determinante il tuo brand o quello che vuoi trasmettere, aumentando i tuoi follower, cioè tutti gli altri iscritti sulla piattaforma Instagram che ti seguono.

Ma come utilizzare i diversi hastag? Quali i migliori e quali da evitare?

Un buon metodo di come funziona in maniera più dettagliata è sapere, ad esempio, quali sono gli hastag migliori in Italia, in maniera da entrare nel vivo della questione da casa nostra. Una strategia azzeccata che può introdurre gli interessati a usare questo social e trarne maggiore vantaggio in termini di visibilità. Cambiare gli hastag più popolari che non sono più popolari come ad esempio #picoftheday oppure #like4like e magari utilizzare hastag nuovi, mai usati prima e magari affiancarli ad hastag di frasi, paesaggi o con diversi temi. Scopri anche tu il mondo sconfinato dei social ed entra su Instagram magari postando qualche fotografia e usando l’hastag giusto. #provaanchetu!