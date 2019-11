“Discovery”: la grande cupola della scienza a Borgo Mercato

E’ grande l’entusiasmo che sta accompagnando l’Evento Scientifico “Discovery” promosso dal Conad Ipermercato di Borgo San Dalmazzo e dalla Galleria Commerciale di Borgo Mercato in collaborazione con Prestige Eventi di Ferrara, l’Azienda che ha realizzato e coordinato il grande evento didattico che sarà a Borgo San Dalmazzo fino a domenica 17 novembre.

E’ grande anche l’entusiasmo che ha animato la “cordata” tra pubblico e privato che si è attivata attorno alla “Cupola della Scienza”.

Da un lato le Scuole stanno affollando con più di 700 ragazzi provenienti da diversi Istituti scolastici della provincia di Cuneo alla scoperta dei più affascinanti misteri scientifici. Dall’altro il Conad Ipermercato di Borgo San Dalmazzo e la Galleria Commerciale di Borgo Mercato, che hanno promosso e sponsorizzato l’evento “aprendolo gratuitamente” alle Scuole e ai Clienti.

Importante il supporto dell’Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco, Dott. Gian Paolo Beretta, e della Ditta Borgogno, che si sono attivati a sostegno degli spostamenti delle scuole con trasporti gratuiti per i ragazzi.

La grande cupola Discovery vi aspetta fino a domenica 17 novembre, presso la Galleria Commerciale Borgo Mercato dell’Ipermercato Conad di Borgo San Dalmazzo con i suoi 8 metri di diametro, i sui 4 metri e mezzo d’altezza e tutta l’emozione di una “proiezione immersiva” in 4k full-dome a 180° gradi attorno agli spettatori per un’esperienza senza precedenti.

A farla da padrona “la Scienza come non l’avete mai vista”. Con la collaborazione dei più grandi professionisti del panorama documentaristico internazionale, il pubblico della Galleria potrà “immergersi” in una avventurosa esplorazione del corpo umano, assistere alla nascita del pianeta terra, visitare e scoprire lo stato delle barriere coralline, scoprire come funziona il nostro pianeta e quali sono le sfide che ci aspettano per tutelarlo.

Sarà anche possibile attraversare lo spazio, rivivere l’esperienza dello sbarco sulla luna nell’anno del 50° anniversario, o volare sulle prime macchine di Leonardo. La storia e la scienza prendono vita dai libri di scuola e si fanno realtà aumentata “attorno” agli occhi di tutti.

Il Discovery vi aspetta c/o la Galleria Commerciale Borgo Mercato del Conad Ipermercato di Borgo San Dalmazzo fino a domenica 17 novembre con ingresso gratuito, sia per le scuole che hanno già prenotato la visita nell’orario scolastico, sia per tutti i visitatori che vorranno venire a visitarci al di fuori degli orari scolastici.