Grande partecipazione alla conferenza di Banca di Caraglio sulla crisi d’azienda e i nuovi obblighi dell’imprenditore (VIDEO)

Grande partecipazione all'incontro che si è tenuto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 13 novembre, presso la sala Don Ramazzina della Cittadella della Banca a Caraglio.

Alain Devalle, professore ordinario in Economia Aziendale Università di Torino, Dottore Commercialista e Revisore Legale ODCEC Torino ha presentato ai molti uditori presenti la lectio su un tema molto attuale: “Prevenire è meglio che curare: la riforma della crisi d’impresa e i nuovi obblighi dell’imprenditore”.

Tra le novità illustrate dal docente c'è la riforma della liquidazione giudiziale con novità legislative importanti introdotte dal decreto legislativo del 12 gennaio 2019 riguardante il "Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza". Questa modifica prevede la riscrittura delle procedure fallimentari di cui ogni imprenditore deve essere al corrente.

“Abbiamo immaginato questo incontro per illustrare quali sono, in base alla recente normativa entrata in vigore, le nuove responsabilità di un imprenditore e di un Consiglio di amministrazione in materia di crisi aziendale – spiega Giorgio Draperis, direttore generale della Banca di Caraglio –. Importanti novità sono state introdotte dal legislatore in materia di assetti organizzativi e di controllo societario. Individuare ed analizzare preventivamente le eventuali criticità aziendali aiuta ad intervenire prevenendo conseguenze che talvolta potrebbero assumere connotazioni preoccupanti. L’analisi preventiva pone l’imprenditore di fronte a responsabilità, obblighi e adempimenti precisi che è tenuto a conoscere e rispettare. Per fare chiarezza su questa complessa normativa ci affideremo al professore Alain Devalle, esperto conoscitore della materia, con la convinzione che, come dice il titolo scelto per la conferenza, prevenire sia meglio che curare”.



Nel video le interviste al professor Alain Devalle e al presidente della Banca di Caraglio Livio Tomatis. Servizio di Daniele Caponnnetto.