Il centro olistico a Brescia di 20olistici

20olistici è un’associazione sportiva dilettantistica che mette a disposizione dei soci una vasta gamma di servizi e che si propone come centro olistico di riferimento per chi vive a Brescia e nelle zone limitrofe.

Chi deciderà di prendere parte ad uno dei tanti corsi organizzati o di sfruttare la consulenza proposta dagli esperti del centro olistico potrà intraprendere un percorso di crescita personale e ricevere il sostegno di cui ha bisogno.

I corsi proposti da 20olistici

20olistici mette a disposizione dei suoi soci un’ampia scelta di corsi. I corsi sono differenti e ciascuno si concentra su un particolare aspetto, ma tutti sono accomunati dall’essere parte di un percorso di crescita personale, che porterà l’individuo a scoprire meglio se stesso e ad avere gli strumenti per esprimere al massimo le sue potenzialità.

In questo centro olistico a Brescia i soci potranno prendere parte ad un corso zen, ad un corso posturale, ad un corso Qi Gong, o ad un corso di bioenergetica, ma anche ad un corso di danza creativa, o ad un corso di yoga. Sono molto frequentati inoltre il corso mindfulness ed il corso parent coaching.

Consulenze 20olistici: perché rivolgersi a questo centro olistico

Il centro olistico di Brescia 20olistici è molto conosciuto anche per le sue consulenza professionali. Ai soci viene data l’opportunità di parlare con degli esperti e di ricevere i loro consigli su diversi aspetti della vita, al fine di migliorarne la qualità, lavorando sia sul fronte del benessere fisico, sia sulla componente psichica ed emotiva.

Coloro che vogliono trarre i benefici della naturopatia possono fissare un colloquio con una consulente del centro olistico. Il colloquio si terrà in un ambiente rilassato, all’interno dello studio della professionista e sarà suddiviso essenzialmente in due parti: nella prima parte al socio verrà chiesto di parlare liberamente e di fare una prima presentazione di sé, mentre nella seconda parte sarà la professionista a fare delle domande mirate, volte a conoscere meglio la persona che ha di fronte ed il suo stile di vita.

Le domande sono volutamente dettagliate, perché questo è l’unico modo per capire quale trattamento personalizzato offrire al socio. La naturopatia si basa proprio su un trattamento individualizzato e realizzato sulla base delle caratteristiche specifiche della persona che ne ha bisogno.

Molto richiesto anche il colloquio floriterapico, che ha come scopo ultimo quello di sfruttare i benefici dei fiori di Bach. In base al tipo di disagio di cui il socio soffre, i fiori di Bach saranno impiegati in maniera differente per risolvere la situazione. Sono tante le condizioni che si possono trattare con questi rimedi naturali e dunque vale la pena sottoporsi ad un colloquio per studiare la propria situazione e per scoprire come è possibile intervenire.

Massaggi: tutte le tipologie disponibili

Il centro olistico 20olistici è conosciuto anche per i diversi tipi di massaggi che si possono richiedere. I massaggiatori professionisti che fanno parte del team di questo centro olistico hanno tutti maturato l’esperienza richiesta per poter comprendere quali sono i bisogni del corpo e per intervenire di conseguenza.

Ai soci viene data la possibilità di sottoporsi ad un massaggio shiatsu, ayurveda o reiki. Molto particolare il massaggio tuina, che si basa essenzialmente sull’antica tecnica cinese della coppettazione.

Tra i trattamenti più richiesti rientra infine la riflessologia plantare, alla cui base c’è l’idea che per migliorare il benessere del corpo si possa agire attraverso i piedi. Viene dunque proposto un trattamento basato sulla digitopressione a livello dei piedi: il professionista va a toccare e ad esercitare pressione in punti specifici, che sono collegati ad altre aree del corpo, con lo scopo ultimo di ristabilire l’equilibrio energetico del corpo.