Alba, una serata esperienziale sulle energie del maschile e femminile con il counselor empirico Giovanna Orlando

“Maschile e Femminile dentro me” è il titolo della serata, in programma venerdì 15 novembre, alle ore 20, in Località Santa Rosalia, 2 ad Alba.

Una serata per conversare e, soprattutto, sperimentare sicurezza, fluidità, determinazione, accoglienza ed altro ancora, a cura del counselor empirico, Giovanna Orlando.

Il counselor accompagna le persone a superare momenti complessi e a conoscere meglio se stessi per agire in modo nuovo. Nello specifico, la counselor empirica Giovanna Orlando attua percorsi individuali e di gruppo, utilizzando attività verbali, corporee ed artistiche, che sviluppano in primis maggior amore e fiducia in se stessi.

Con Giovanna Orlando, entriamo nel merito della serata: “ Carl Gustav Jung ha teorizzato che ognuno di noi, oltre ad un inconscio personale, che deriva direttamente dall’esperienza personale dell’individuo, possieda alla nascita un inconscio detto collettivo, costituito sostanzialmente da modelli di comportamento, pensiero, sentimento trasversali a tutti gli individui di ogni cultura.

Tra i principali schemi psichici di base troviamo appunto il maschile e il femminile. In ognuno di noi, infatti, indipendentemente dal sesso biologico, vivono aspetti femminili ed aspetti maschili.

L’energia maschile si muove verso l’esterno, caratterizzata principalmente dall’azione, mentre quella femminile è orientata verso l’interno, verso l’interiorità propria e altrui. Alle forze o caratteristiche maschili appartengono la solidità, la concretezza, la razionalità, la determinazione, la protezione, così come l’esuberanza, il controllo, la fermezza ed altre.

I principi del femminile sono, invece, la morbidezza, fluidità, cura, accoglienza, fiducia, apertura, amorevolezza, sensualità, empatia, spontaneità, intuito ed altri ancora.

Conoscere le proprie modalità femminili e maschili è la base per tendere all’integrazione armonica di queste due energie… per potersi rapportare alla vita in modo più libero, fluido e gioioso”. Provare per credere. Info: 347.5937394.