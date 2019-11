All’osservatorio astronomico di Bellino per ammirare il passaggio delle Leonidi

All’osservatorio astronomico di Bellino per osservare le Leonidi, uno dei più importanti sciami meteorici.

L’appuntamento è organizzato, come di consueto, dall’Associazione Astrofili Bisalta, ed è in programma per sabato 16 novembre, alle ore 21.

Gli appassionati si ritroveranno in Borgata Celle di Bellino, sede dell’osservatorio, e da qui potranno ammirare il passaggio dello sciame, formato da particelle emesse dalla cometa 55P/Tempel-Tuttle durante il suo passaggio accanto al sole.

Costo del biglietto singolo: 5 euro (gratis i bambini fino a 6 anni). Minimo di partecipanti: 5 persone; massimo: 20 persone.

È necessaria prenotazione all'indirizzo mail info@astrofilibisalta.it, indicando il numero di partecipanti e di un numero di cellulare per eventuali comunicazioni urgenti.

In caso di previsioni meteorologiche avverse o qualora non fosse raggiunto il numero minimo di partecipanti, la serata verrà annullata e ne sarà data comunicazione a mezzo mail a tutti gli iscritti, entro le ore 12 del giorno stesso.

Qualora durante l’osservazione dovessero sopraggiungere condizioni di visibilità sfavorevoli, la serata proseguirà con la proiezione di materiale didattico-scientifico.