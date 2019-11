“Cuore in Mente APS”, corso di formazione all’uso del defibrillatore semi automatico

Un evento eccezionale ha visto protagonisti, sabato 9 novembre, 60 alunni delle quinte dell’IIS Soleri-Bertoni e 10 istruttori dell’associazione “Cuore in Mente APS”: il corso di formazione all’uso del defibrillatore semi automatico.

L’associazione, nata a Savigliano esattamente un anno fa per volontà degli operatori del reparto di Cardiologia dell’ospedale di Savigliano diretti dal dott. D’Oronzo, si occupa di organizzare corsi di formazione per la popolazione con particolare attenzione per gli alunni delle scuole superiori di Saluzzo, Savigliano e Fossano. Obiettivo degli istruttori, coordinati dalla dott. Giuliana Bricco, è quello di diffondere in modo capillare la conoscenza delle manovre di Primo Soccorso.

Al termine della mattinata di sabato, sono stati selezionati 10 alunni ai quali è stato proposto un percorso più approfondito con l’obiettivo di formare degli istruttori che si impegneranno a gestire corsi nelle scuole del saluzzese.