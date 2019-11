Notte di paura a Garessio: ignoti hanno fatto saltare il Postamat

Notte di paura a Garessio, dove è stato fatto esplodere un bancomat: la deflagrazione è stata talmente violenta che ha fatto tremare l'edificio di via Garibaldi, dove si trovano gli uffici postali.

Con una carica di esplosivo, ignoti hanno fatto saltare lo sportello automatico delle Poste, per recuperare il denaro contenuto all'interno.

L'esplosione è stata tale da danneggiare seriamente anche lo stesso edificio delle Poste di via Garibaldi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco di Mondovì e Garessio per verificare la pericolosità di un possibile cedimento della struttura.

E' stato richiesto anche l'intervento degli artificieri per scongiurare un'altra possibile esplosione, ma anche per accertare con quale materiale è stata provocata l'esplosione.

Intanto le indagini degli inquirenti per risalire ai colpevoli sono già iniziate, sentendo i testimoni che vivono nelle vicinanze di via Garibaldi e prendendo in esame le telecamere posizionate sull'edificio e in prossimità del Postamat.