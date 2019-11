A Cuneo il primo incontro del corso per amministratori organizzato da Monviso Giovani

Si è tenuto il primo incontro del Corso per giovani amministratori organizzato dal gruppo Monviso Giovani. Ospite è stato l’ingegner Marco Fino, funzionario della Regione Piemonte, che ha tenuto una lezione sulla pianificazione energetica ed il Patto dei Sindaci, spiegandone la funzione e l’utilità.

Partendo da un’analisi dell’attuale situazione ambientale globale, con particolare riferimento al fenomeno dei cambiamenti climatici e l’effetto serra, durante la serata si è parlato dell’importanza di agire localmente ponendo grande attenzione alle ricadute ambientali globali. In quest’ottica risulta quindi di fondamentale importanza dotarsi di uno strumento pianificatorio che permetta un’analisi di tutti gli utilizzi e delle produzioni di energia all’interno di un territorio ed i relativi impatti ambientali che tale sfruttamento comporta.

Da queste analisi le Amministrazioni comunali devono partire per individuare le linee di indirizzo prioritarie da seguire nel puntare a uno sviluppo sostenibile dei propri sistemi energetici e in accordo con gli obiettivi internazionali di riduzione delle emissioni di gas serra e di incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Molto interessante, infine, comprendere come il cambiamento climatico sia ormai in atto e come le Amministrazioni locali abbiano il compito di contrastarlo, non soltanto impostando un lavoro pianificatorio, ma individuando anche azioni di adattamento ai fenomeni che dipendono direttamente, o indirettamente, dal surriscaldamento globale. La serata, partecipata da un buon numero di persone, si è quindi conclusa con alcune domande che hanno permesso ai partecipanti di comprendere a pieno la necessità di intervenire nella politica ambientale dei Comuni per poter contribuire alla salvezza del nostro pianeta.

Prossimo appuntamento venerdì 22 novembre, sempre alle 18.30, nella sede di Monviso in Movimento (via Roma 56 – Cuneo).

Tema della serata sarà “Illuminazione pubblica, risparmio energetico e bioedilizia”, con relatori l’ingegner Ezio Pellegrino (esperto nelle reti di illuminazione, collabora con molti enti locali) e l’architetto Giuseppe Moi (responsabile dell’area tecnica del Comune di Busca).

Per informazioni e iscrizioni: mariaperla@libero.it, tel. 347-9851010.