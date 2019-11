Corsi di computer per anziani organizzati dall'Associazione Auser di Cuneo e vallate

L’Associazione Auser Volontariato di Cuneo e vallate, in collaborazione e con il contributo della Compagnia San Paolo di Torino, organizza dei corsi di computer per anziani presso gli Istituti Superiori Itis "Delpozzo" e "Bonelli" di Cuneo per l’anno 2019/2020.

Dice il presidente Oreste Armando: "Sono 14 anni che si tengono questi corsi, con molta partecipazione di anziani e grande successo ed apprezzamento, in quanto ogni partecipante ha il suo studente-insegnante che lo segue per tutte le lezioni ed è un incontro fra generazioni".

I corsi iniziano a gennaio 2020.

Le iscrizioni sono già aperte presso la sede Auser di Cuneo – Via Luigi Negrelli 7/b – dalle 9 alle 12. Telefono: 0171- 601092.