I futuri geometri a lezione di cambiamenti climatici e sostenibilità ambientale

Il New York Times ha pubblicato un articolo sulle dichiarazioni del ministro Fioramonti riguardo all'intenzione di introdurre nella scuola italiana l’insegnamento sui cambiamenti climatici e sulla sostenibilità ambientale. Tale decisione porrebbe l’Italia all’avanguardia nei confronti di tutti gli altri Paesi, sviluppando un programma pilota su quanto stabilito dall’agenda sul clima delle Nazioni Unite.

Giocando di anticipo, i futuri geometri dell'Istituto Bianchi Virginio di Cuneo, una quarantina di allievi delle classi terze, hanno dato avvio ad un'iniziativa promossa dalle docenti di progettazione Marcella Coscia e Luisa Barutta, in collaborazione con l'architetto Gianpiero Cavallo, esperto di Casaclima, dal titolo "Progettare edifici ecosostenibili a basso consumo energetico".

Lo scopo del progetto è quello di sensibilizzare gli studenti su modi di costruire più consoni alla salvaguardia dell’ambiente e approfondire la tematica del recupero sostenibile del patrimonio edilizio, con particolare attenzione all’efficienza energetica e all’uso delle energie rinnovabili, al rispetto del paesaggio e dell’architettura tradizionale e al rapporto tra uomo e ambiente.

Giovedì 7 novembre i ragazzi hanno seguito con molto interesse e partecipazione la prima conferenza dell'architetto Cavallo sui criteri di progettazione e le caratteristiche degli edifici autonomi dal punto di vista energetico. A questa lezione seguirà un approfondimento sull'impiantistica, e successivamente gli studenti si metteranno alla prova con un progetto di abitazioni unifamiliari a basso consumo e il relativo calcolo del fabbisogno energetico tramite apposito software. Completerà il corso un'uscita didattica con visita a cantieri Casaclima del cuneese guidata dall'architetto Cavallo.

Tutti gli elaborati prodotti dagli studenti saranno raccolti in un dossier dal titolo "Abitare il futuro", con lo scopo di dare un piccolo contributo alla ricerca di soluzioni a problematiche tanto urgenti e attuali da non poter più essere ignorate. Infatti "l'educazione è il momento in cui si decide se amiamo abbastanza il mondo da assumercene la responsabilità e salvarlo così dalla rovina, che è inevitabile senza il rinnovamento, senza l'arrivo di esseri nuovi, di giovani." (Hannah Arendt). L'unico modo per invertire la rotta e fare della sostenibilità ambientale una caratteristica imprescindibile della buona progettazione è puntare sulle nuove generazioni, le quali non hanno sovrastrutture mentali legate ad un passato modo di concepire la progettazione. Solo così i geometri di domani potranno portare un significativo contributo alla cura e alla salvaguardia dell'ambiente e dei nostri territori.