Si chiudono due progetti sperimentali di servizio civile a Fossano Mondovì

Giovedì 14 novembre si è concluso il servizio civile per i quattro operatori volontari dei due progetti sperimentali (954 ore, durata 10 mesi) avviati il 15 gennaio. Il gruppetto dei volontari e i loro responsabili come operatori locali di progetto (olp) si sono incontrati al mattino in Provincia per certificare la conclusione del loro progetto che, essendo sperimentale, aveva una durata inferiore a quelli dei colleghi che invece termineranno a gennaio.

I progetti realizzati sono stati “Limes” al Centro di addestramento professionale di Fossano (animazione culturale verso minori) e “Tutti insieme attraverso il cibo” all’Istituto Alberghiero Bellisario di Mondovì sull’educazione al cibo. Non tutti coloro che hanno cominciato sono arrivati al termine perché, per ragioni diverse, ci sono state due dimissioni anticipate per “Limes” e una per “Tutti insieme”. Tutti gli altri giovani del Servizio civile volontario termineranno il 14 gennaio 2020 e l’incontro conclusivo dell’attività è già stato fissato per il 9 gennaio 2020 alle 9 al Centro Incontri della Provincia (sala A).