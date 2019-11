Due cani giovanissimi e una gattina di tre mesi in cerca di adozione

Il Canile Rifugio Pinco Pallino Club si trova in frazione Cussanio 33 a Fossano.

Il rifugio accoglie principalmente cani ma anche gatti, cavalli e altri animali abbandonati o maltrattati. «Vi ringraziamo e chiediamo a tutti di sostenerci attraverso piccole donazioni in denaro, ma anche pane secco, scatolette per cani e gatti, cappottini, coperte, asciugamani, tappeti, cucce, antiparassitari, medicine, garze, siringhe, alimenti secchi e fioccato per conigli, capre e cavalli, segatura, trucioli e tutto il materiale che possa servire per la costruzione di giacigli».

Serpentella è una femmina di taglia piccola, giovanissima, molto allegra e con attitudini da arrampicatrice: da qui il nome, si arrampica e si infila dappertutto, non esiste gabbia che la trattenga! Per questo motivo cerchiamo urgentemente una casa, possibilmente appartamento per evitare fughe e per evitare che al canile si metta in qualche guaio pericoloso.

Giole è una femmina di taglia grande, giovane, 1/2 anni, molto buona, merita davvero una bella famiglia che la ami e la faccia sentire a casa.

Questa gattina nera è l’unica cucciola rimasta, adesso avrà circa 3 mesi e cerchiamo davvero urgentemente una casa per lei, affinché non resti sola in mezzo a tanti cani!



Rifugio Pinco Pallino 333/8990717 - 334/3372507 (Lorena)