Matrimonio tra cantine in casa Ceretto: la cucina di Crippa chiude la giornata langarola dello champagne Salon

Ieri, mercoledì 13 novembre, la tenuta Ceretto a Bricco Rocche di Castiglione Falletto ha ospitato in anteprima un’importante degustazione dedicata allo champagne Salon 2008 distribuito dall’azienda vinicola langarola. Alla giornata, cui hanno preso parte i migliori ambasciatori della pregiata etichetta francese, si è conclusa con una cena presso il ristorante Piazza Duomo, dove lo chef tre stelle Michelin Enrico Crippa non ha mancato di entusiasmare gli invitati con raffinate finezze create per l’occasione.