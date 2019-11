Le riunioni settimanali tra Direzione aziendale e RSU confermano, di volta in volta lo stabilizzarsi della grande necessità di manodopera aggiuntiva, di supporto essenziale alla parte operaia già presente a tempo indeterminato nello stabilimento di Savigliano.La notizia di nuove commesse confermano, il pieno carico delle linee produttive di Savigliano per i prossimi 2 anni.Oggi i lavoratori somministrati presenti in stabilimento sono circa 380.Un grande sindacato come la Fim Cisl deve occuparsi oggi più che mai di questa causa, i lavoratori somministrati sono da considerarsi al pari dei contratti a tempo indeterminato. Nei prossimi giorni su richiesta sindacale, arriverà una convocazione presso l’unione industriale di Cuneo, con l’obbiettivo di discutere il tema fra le parti.la Fim Cisl insieme al sindacato specifico per i lavoratori somministrati Felsa Cisl ha deciso, in una riunione interna allo stabilimento di lavorare insieme per essere più vicini alle problematiche e alle esigenze di questi lavoratori.Nella riunione si è deciso che Claudio Gribaudo facente parte del dell'attivo Alstom, sarà il sindacalista di riferimento. Un operatore sindacale esterno dedicato, darà la disponibilità ad essere presente in Azienda quando sarà necessario.L'intento dell'azione e del progetto portato avanti da tutta la Fim Cisl e dalla Felsa Cisl insieme, è quello di lavorare nei due ambiti e avrà due obiettivi: ci proponiamo di portare avanti un percorso che possa stabilizzare il maggior numero di somministrati possibili presenti oggi in azienda e di iniziare un lavoro continuativo di aiuto e assistenza, ai lavoratori somministrati.Per la Fim Cisl tutti i lavoratori Alstom devono avere il diritto alle tutele. Perri Renato e Stefano Cassine