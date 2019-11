80 centimetri di neve a Prato Nevoso: venerdì 22 l'apertura della stagione sciistica

Eccola la tanto attesa neve della stagione. A metà novembre Prato Nevoso si è svegliata sotto una perturbazione che ha regalato la nevicata tanto attesa.

Sono scesi tra i 50 e gli 80 cm di neve fresca che hanno regalato alla Conca e a tutte le piste del comprensorio un paesaggio invernale. E così è ufficiale la data di apertura degli impianti.

Si apre venerdì 22 novembre. Per una stagione non stop. Tutte le piste saranno in funzione. E tutti i collegamenti. Orario: 8,3o-17.

Gian Luca Oliva, amministratore di Prato Nevoso: “Siamo pronti per una grande stagione dello sci. La neve che è scesa ci ha regalato un primo importante assaggio d’inverno nel periodo ideale. La miglior cartolina di benvenuto dal nostro comprensorio che di qui a poco avvierà una stagione che si preannuncia da record”.