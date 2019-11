Anche ad Alba la neve causa danni ingenti alle alberate

Diverse squadre di volontari del Gruppo comunale e delle associazioni di Protezione civile cittadine sono in azione in queste ore sulle strade e nelle frazioni albesi per verificare l’eventuale presenza di alberi o pali pericolanti dopo la nevicata di questa notte.



In questo senso il territorio della capitale delle Langhe non ha fatto quindi eccezione rispetto alla problematica situazione registrata un po' in tutta la provincia, mentre sull’altrettanto critico fronte delle interruzioni sulla rete dell’energia elettrica si segnalano disagi nelle frazioni di Scaparoni, San Rocco Seno d’Elvio e in borgata Castellengo.



Nel centro i danni più rilevanti sono invece quelli a carico delle alberate. Nel caso di corso Nino Bixio – nel tratto tra il campo Coppino e la rotatoria di piazza Monsignor Grassi – i numerosi rami spezzati e caduti sulla circonvallazione hanno impegnato per ore e continuano a impegnare le squadre del Comune, che successivamente si adopereranno le vagliare la situazione nei contesti meno immediatamente problematici dal punto di vista della viabilità, come ad esempio al parco Tanaro.