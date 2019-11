"Ceva e il rischio alluvioni: quali interventi sono previsti?"

Premessa: il documento è stato depositato in municipio per ribadire l'importanza di prevenire i futuri effetti degli eventi alluvionali, in grado di recare danni a persone e cose.

Con questa motivazione il consigliere di minoranza della città di Ceva, Andrea Ferro, ha sottoscritto un'interrogazione al sindaco tesa a fare chiarezza circa gli interventi eseguiti o in corso di svolgimento lungo l'asta del Tanaro e dei suoi affluenti.

"Nell'anno 2016 - si legge nel testo - è stato affidato un incarico per la redazione di un progetto per lavori di messa in sicurezza del fiume Tanaro nel concentrico di Ceva, dell'importo complessivo di un milione di euro. Nel 2018, a tal proposito, è stato concesso dalla Regione Piemonte un contributo di 240mila euro per il primo lotto dei lavori, che attualmente risulta in realizzazione".