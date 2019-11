Con una coltre di mezzo metro di neve fresca, a Pian Munè di Paesana è già ora di ciaspole: gatti delle nevi già al lavoro

A Pian Munè di Paesana la prima nevicata importante della stagione è già arrivata.

Mezzo metro di neve fresca ha colorato di bianco la stazione sciistica paesanese, e sin da subito i gatti delle nevi si sono messi al lavoro per cingolare le piste da sci e l'itinerario ciaspole.

Prima di tutto per preservare la neve scesa e fare "un buon fondo" per la stagione sciistica, ma anche per permettere agli appassionati di montagna le prime gite con le ciaspole già a partire da questo week end e le prime discese sul bob per i più piccini.

Sabato e domenica aperto il rifugio a valle a pranzo e cena, mentre il rifugio in quota riapre il primo dicembre.

La strada per raggiungere la località come sempre viene pulita e messa in sicurezza dai mezzi della Provincia.