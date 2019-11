Quercia si abbatte su linea elettrica nel centro di La Morra, 29 le famiglie senza corrente

La neve caduta nella serata e nella notte ha comportato disagi alla viabilità anche a La Morra, "sia per la quantità con cui si è manifestata, non permettendo un’adeguata pulizia delle strade da parte dei mezzi spazzaneve, che comunque hanno lavorato ininterrottamente, sia per i numerosi alberi e rami che dalle proprietà private si sono riversati sulle strade provinciali che comunali". A fare il quadro della situazione maltempo nel centro langarolo è il sindaco Maria Luisa Ascheri.



"Nonostante la protezione civile e il personale comunale siano all'opera dalle prime ore del mattino – spiega ancora il primo cittadino –, alcune strade non sono ancora state riaperte. Resta infatti interrotta la viabilità di via Richieri, a causa della caduta di una quercia ad alto fusto che si è abbattuta sulla linea elettrica. La zona è tuttora senza energia elettrica, 29 famiglie ne sono prive".