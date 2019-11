Neve di metà novembre sui tetti di Bra: tutta la sua magia nello scatto di Tino Gerbaldo

In questa stupenda foto di Tino Gerbaldo Bra come si è risvegliata oggi, 15 novembre

E neve fu. Di certo siamo un tantino in anticipo per vedere strade e tetti imbiancati, ma forse con la storia dei cambiamenti climatici dovremo abituarci.



Panorami imbiancati un po’ ovunque nelle Langhe e nel Roero: da Alba a Bra, passando per vigneti e piccoli borghi con scenari che ricordano quelli dell’inverno con l’orizzonte colorato solo di bianco.



Bellissimo dunque lo spettacolo che si sono trovati dinanzi agli occhi questa mattina (15 novembre) i braidesi. Spettacolo, ovviamente, immortalato in tantissimi scatti postati sul web già dalla serata di giovedì 14 novembre. Uno su tutti, quello di Tino Gerbaldo, che ha il dito sempre pronto sul grilletto, tanto da realizzare una doppietta con il prima ed il dopo.



Case e monti innevati che accarezzano il cielo e l’anima. Perché della neve non ricorderemo solo i disagi o il sudore dei tanti operatori prontamente intervenuti lungo strade per consentire la circolazione.



Ricorderemo anche l’altra faccia di questo candore che ha rivestito città e colline. Quella che ha il sorriso dei bambini e una sensazione di pace, serenità e di un grande ed etereo silenzio.