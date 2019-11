Rinviata per neve l’esercitazione di Protezione civile a Verzuolo: la pulizia del Rio Bealerasso verrà recuperata appena possibile

La pulizia del Rio Bealerasso, a Verzuolo, in programma per domani, sabato 16 novembre, è stata rinviata, a causa dell’ultima nevicata che non permetterebbe ai volontari di Protezione civile e Aib di lavorare in piena sicurezza.

Lo annuncia il Comune: in paese erano attesi una cinquantina di operatori, tra AIB Verzuolo, AIB Manta, gruppi comunali di Protezione civile di Piasco, Venasca e Lagnasco ed il gruppo civico di Protezione Civile di Costigliole Saluzzo.

La neve caduta al suolo però ha costretto al rinvio della grande esercitazione di Protezione civile, organizzata dall’Associazione nazionale Alpini di Verzuolo.

La domanda presentata in Regione, Prefettura e al Coordinamento Provinciale della Protezione Civile per poter svolgere l’esercitazione resta comunque valida un anno. Quindi, come confermato dal Municipio, l’esercitazione sarà recuperata prima possibile.