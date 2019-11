Unione Europea, le ragioni di una crisi: ad Alba un incontro col professor Franco Chittolina

Primo evento della stagione 2019-2020 per l’associazione cultura Ithaca, che organizza per la serata di lunedì 18 novembre (ore 21 in Sala Riolfo, cortile della Maddalena) l’incontro "Berlino 1989 - Abbattere i muri, ricostruire l’Europa", che avrà come tema centrale l’Unione Europea.



Il relatore Franco Chittolina, docente di filosofia all'università di Lovanio, per anni assistente del Presidente del Consiglio dell’Unione Europea e per vent’anni responsabile del dialogo tra la Commissione Europea e la società civile, sarà una voce autorevole e competente per approfondire le ragioni della crisi delle più importanti istituzioni del nostro continente.



Partendo dalla caduta del muro di Berlino nel 1989, approfondirà i diversi aspetti delle divisioni tra i paesi aderenti all'Unione e dei rifiorenti nazionalismi e populismi, non dimenticando che i contrasti non sono legati alla sola recente questione "migranti", ma alla bocciatura della Costituzione europea da parte della Francia e dell'Olanda e all’incapacità di affrontare la questione della moneta unica.



Il relatore potrà quindi illustrare le vie percorribili per sostenere tutele e diritti dei cittadini europei, attuali e futuri, nel complesso e conflittuale quadro della globalizzazione.



L’incontro è stato organizzato dall’Associazione culturale Ithaca in collaborazione con Apice (Associazione per l’Incontro delle Culture in Europa) ed Edic Cuneo (Ufficio Informazione Commissione Europea.