Alberi pericolanti e cavi elettrici caduti: nella notte 113 interventi dei vigili del fuoco per la neve

Non ha smesso di suonare il centralino telefonico dei vigili del fuoco. Nella notte sono arrivate chiamate da tutta la provincia a causa della neve. Tutte le squadre sono attualmente impegnate, con il supporto dei volontari di protezione civile e AIB.

Ben 113 sono stati gli interventi di messa in sicurezza per alberi spezzati e pericolanti, e cavi Enel caduti.

Non si segnalano incidenti gravi, solo qualche macchina uscita fuori strada.

Sono invece isolate due borgate di Roccabruna: Toschia e Prarosso.

Disagi alla linea ferroviaria fra Limone Piemonte e Cuneo per condizioni meteo critiche: traffico sospeso per i treni Cuneo-Limone delle 5:50; Limone-Cuneo delle 6:40; Cuneo-Limone delle 6:41; Fossano-Ventimiglia delle 7:25; Limone Fossano delle 7:32.

Causa mancanza di energia elettrica è invece chiuso il plesso scolastico nella frazione di Fontanelle di Boves. Lo scrive il sindaco Maurizio Paoletti: “Non avendo certezze da parte di Enel in merito ai tempi di ripristino dell'energia elettrica, abbiamo concordato con la Dirigente Scolastica di Boves la chiusura del plesso scolastico di Fontanelle. I plessi di Boves e Rivoira saranno regolarmente aperti”.

Manca la corrente elettrica anche nella scuola in frazione San Lorenzo di Peveragno, ma il sindaco Paolo Renaudi ha deciso di aprire lo stesso: “Non possiamo lasciare “scoperte” centinaia di famiglie che non saprebbero come gestire i figli stamattina”. C'è corrente invece nella scuola del capoluogo.

Un lettore di Cuneo ci segnala che tutta via della Battistina è senza corrente: "Sono caduti i cavi elettrici verso le due di notte. Tutta la Battistina è senza corrente! E io e la mia famiglia con due figli siamo senza riscaldamento! Quando sarà ripristinato?"

Difficoltà anche sulla strada provinciale di Camerana. A scriversi è un lettore: "La strada provinciale di Camerana , nel tratto da Villa sino alla rotonda per Montezemolo, questa mattina alle 7 non era percorribile neanche con mezzi attrezzati (trazione integrale, 4×4 ecc ). Le cause sono dovute certamente all'eccezionalità della nevicata ma anche, e non è la prima volta, al mancato sgombero neve".

A Cuneo la polizia municipale ha chiuso al traffico Corso Giovanni XXIII per interventi su alberi con rami spezzati nei giardini Fresia.