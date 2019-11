Valdieri: grande attesa per l'evento di divulgazione del progetto "Bèc Bërchasa"

Domenica 17 novembre alcuni archeologi del Progetto di ricerca Bèc Bërchasa vi aspettano a Valdieri, alle ore 10:30 in piazza della Resistenza per una giornata gratuita dedicata alla scoperta di alcuni siti archeologici della Valle Gesso.

La mattina visita guidata al Museo della necropoli di Valdieri e al Parco archeologico. Dopo pranzo, chi lo desidera, potrà raggiungere a piedi la Riserva Naturale Grotte del Bandito o presentarsi alle ore 15:15 in località Tetto Bandito, lungo la provinciale per Roaschia, per approfondire la storia millenaria di quest’area insieme agli archeologi e ad una guida naturalistica.

È gradita la prenotazione.

Per info e prenotazioni: didattica.bec.berchasa@gmail.com, Paola 3403315022 (anche Whatsapp).

Il Progetto Bèc Bërchasa, promosso dal comune di Roccavione e con il patrocinio della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, ha permesso fin dal 2017 di approfondire la conoscenza dell’antico passato del territorio roccavionese e di proseguire le indagini archeologiche riguardanti l’insediamento protostorico del Bèc Bërchasa grazie ai contributi della compagnia di San Paolo e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e al sostegno logistico della Buzzi-Unicem.