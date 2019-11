A Saluzzo la Gara regionale di rappresentativa di Ritmica Europa

L’ASD Relevè domenica 17 novembre ospiterà al Palazzetto dello Sport di Saluzzo la Gara regionale di Rappresentativa di Ritmica Europa, qualificante per il Campionato Italiano in programma il 23 e 24 novembre 2019 a Campagna Lupia (VE).

"Per la prima volta il Circuito Ritmica Europa approda in terra saluzzese, grazie allo sforzo congiunto dell'associazione Sportiva Dilettantistica Relevè e Comune di Saluzzo, che ha concesso il patrocinio per la realizzazione dell’evento – afferma il direttivo del sodalizio. Un connubio quello fra ASD Relevè e Comune che appare ormai collaudato, visti i tanti momenti di collaborazione (fra gli ultimi l’incontro con l’olimpionica e medaglia di bronzo a Londra 2012 Marta Pagnini e la serata di beneficenza al Teatro Magda Olivero per l’associazione LIFC Piemonte in programma il prossimo 6 dicembre prossimo".

La competizione vedrà impegnate ginnaste provenienti da Piemonte e Valle D’Aosta, che si esibiranno in esercizi collettivi e individuali. “Ringraziamo per la collaborazione Comune di Saluzzo, Inalpi, Well Factory, Pastorelli sport, Scaramozzino vivai, Bar Montmartre Saluzzo, Bar Manhattan Saluzzo, Eventi Emotion Torino”.

La manifestazione avrà inizio alle ore 10. Ingresso libero.