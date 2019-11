Ad Alba concerto commemorativo per Silvia Bastianini

Unione Nazionale Veterani dello Sport, Centro Culturale San Paolo e Alba Music Festival presentano il “Concerto per Silvia Bastianini”.

Un concerto commemorativo in collaborazione con Alba Music Festival che propone pagine dedicate alla musica da film: un viaggio tra le composizioni di Ennio Morricone per Nuovo Cinema Paradiso e The Mission, poi il celebre adagio di Marcello per Anonimo veneziano, quelle dei film di Walt Disney oltre ad alcune sorprese…

Il flauto d’oro di Giuseppe Nova con i Cameristi dell’Orchestra Classica di Alessandria ci accompagneranno in questo viaggio che avrà come ospite la voce del soprano coreano Sang Eun Kim.

Lo spettacolo è in programma venerdì 15 novembre 2019, alle 20.45, ad Alba, nel Tempio di San Paolo.

L'ingresso è gratuito.

Informazioni tel. 0173 362408; info@albamusicfestival.com; www.albamusicfestival.com