Bra, apericena “gluten free” per l’associazione Braidesi Uniti per la Celiachia

Voglia di quattro chiacchiere con gli amici davanti ad un happy hour? Aprite l’agenda e segnatevi la data. Sabato 30 novembre l’Associazione di volontariato Braidesi uniti per la celiachia organizza, a partire dalle ore 18.30, un’apericena aperta a tutti - celiaci e non - presso i locali del “Quartiere Oltreferrovia”, area verde di via Rosselli.

Il ricco menù prevede: salsiccia di Bra e formaggi misti; panini dolci farcisti; salatini assortiti; pizze rosse e miste; focacce; pasticceria fresca e secca; caffè. Vino, bibite e acqua sono incluse. Il costo è di 13 euro, mentre per i bambini fino ai 6 anni è gratuito.

Gli organizzatori sottolineano che tutti i prodotti provengono dal “Laboratorio artigianale pasticceria da Severino” di Pianezza e ringraziano il Quartiere Oltreferrovia, nelle persone di Mariuccia e Beppe per l’ospitalità.

Non ci sono davvero scuse: la prenotazione è obbligatoria entro sabato 23 novembre, eccovi i contatti: Francesca 3664996041; Silvia 3384271780 e Marina 3200528645.