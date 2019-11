Cuneo: all'Auditorium Foro Boario l'Orchestra della Centrale

Venerdì 22 novembre, alle ore 21, l’Orchestra della Centrale si esibirà nell’Auditorium Foro Boario di Cuneo. L’evento è organizzato nell’ambito dei festeggiamenti per i primi vent’anni della sezione Ail di Cuneo.

In un anno speciale per l’Ail (associazione di carattere nazionale costituita per l’assistenza nella lotta contro leucemie, linfomi e mieloma) i festeggiamenti non mancano. Un traguardo importantissimo per la sezione cuneese: vent’anni,che hanno portato l’associazione alla collaborazione con oltre 400 volontari e 100 soci grazie all’incredibile lavoro di sensibilizzazione e sostegno per la comunità.

L’Ail di Cuneo torna negli spazi che hanno incorniciato l’inizio dei festeggiamenti per i vent’anni di attività: Varco & Auditorium Foro Boario. La struttura è il nuovo spazio, nel centro della città, dedicato alla musica, alla produzione audiovisiva, alla fotografia e all’incontro tra professionisti. Spazi in cui la creatività regna sovrana. Proprio per questo motivo, Varco & Auditorium Foro Boario, ospiterà la stagione concertistica dell’Orchestra della Centrale, una nuova orchestra che debutterà proprio in occasione dell’evento del 22 novembre.

L’Orchestra della Centrale è un progetto dell’associazione “La Centrale”, nata nel 2015, con l’obiettivo di creare ambienti di espressione culturale caratterizzati dall’unione di diversi contesti artistici.

L’orchestra è formata da 11 giovani musicisti emergenti che suonano strumenti ad arco e collaborano con le diverse associazioni e orchestre presenti sul territorio nazionale. L’idea alla base del progetto è la creazione di spettacoli innovativi e multidisciplinari capaci di attirare l’attenzione delle persone che solitamente non frequentano le sale da concerto. Da qui nasce il desiderio di collaborare con un’associazione così importante per la comunità come l’Ail. Inoltre, all’interno dell’Auditorium, il 22 novembre verrà allestita e aperta al pubblico dalle 21, una mostra a cura dell’Ail, visitabile prima e dopo il concerto.

L’Orchestra della Centrale si esibirà alle 21.30, il programma prevede “Le 4 Stagioni” affrontate da due grandi compositori: Vivaldi e Piazzolla.