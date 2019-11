Parte domani "Bee - Formaggi di montagna", al via la rassegna ovicaprina di Villanova Mondovì

Parte domani, sabato 16 novembre, a Villanova Mondovì la rassegna BEE - Formaggi di montagna che ha ottenuto il riconoscimento di fiera nazionale. Si tratta di una manifestazione che segna l’autunno enogastronomico Monregalese: i laboratori del gusto a cura di Slow Food, le cene a tema, le serate degustazione e la 7^ edizione del mercato del gusto accompagneranno la 20^ edizione della rassegna ovicaprina con il mercato di formaggi, che presenterà oltre 30 produttori locali. Eventi musicali e culturali, come la rassegna Librintavola e show cooking con grandi chef, richiamano numerosi visitatori italiani e francesi per i quali la fiera è un’occasione unica per degustare i rinomati prodotti della tradizione enogastronomica piemontese.