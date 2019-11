Il 16 e il 17 novembre gli abitanti di Caraglio apriranno le porte del paese per ospitare la 17^ edizione di Aj a Caraj. Si tratta della manifestazione di chiusura degli eventi caragliesi, molto apprezzata dai buongustai e dai turisti che giungono da tutta Italia per accaparrarsi l’ultimo kg di Aglio di Caraglio, il prodotto d’eccellenza locale. Lungo l’asse di Via Roma saranno presenti oltre 80 espositori con i migliori prodotti tipici del territorio.