Ultimo incontro per l’edizione 2019 di “Allenamenti”, la scuola di Politica di Ostana

Volge al termine la terza edizione di “Allenamenti”, la scuola di Politica di Ostana.

Sabato 16 novembre, alle ore 16, si terrà l’ultimo incontro del ciclo organizzato per l’edizione 2019, che ha avuto come tema centrale l’Europa nelle sue varie declinazioni, partendo dalla nascita e analizzandone pregi e difetti, difesa, prospettive future e limiti.

L’ultima lezione sarà dedicata a un argomento molto attuale e caro al Comune di Ostana: l’ambiente. Verranno infatti presi in considerazione il diritto ambientale dell’Unione Europea, con riferimenti anche ad alcuni profili considerati, da ultimo, nel dibattito giuridico ovvero definiti in altri contesti scientifici come i concetti di sostenibilità, resilienza, precauzione, valutazione d’impatto e non regressione.

Relatori saranno Giovanni Cordini, professore ordinario di Diritto Pubblico Comparato e Diritto dell'Ambiente presso l’Università degli Studi di Pavia e Patrizia Macchia, professoressa di Diritto Pubblico Comparato presso l’Università degli Studi di Torino.

Modera l’incontro il giornalista Andrea Garassino.

Info: Associazione Bouligar (389.2048214 - associazione.bouligar@gmail.com).