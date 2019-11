Inverno a tinte arcobaleno: tutti i colori per la stagione fredda 2019/2020

Colori pieni e audaci donano personalità ai mesi più freddi dell’anno. Se sei abituata infatti ad associare le uggiose giornate invernali a tinte neutre e un pò spente, le tendenze moda dell’autunno-inverno 2019 - 2020 ti lasceranno senza parole. Dopo aver scoperto quindi quali sono le maggiori tendenze di questo autunno , è ora di prepararsi a rivoluzionare il proprio guardaroba anche dal punto di vista della palette cromatica, che sarà tutto fuorché scontata.

Il verde

Protagonista indiscusso del prossimo inverno è il verde: in tutte le sue nuance è perfetto per dare una marcia in più ad ogni outfit. Se infatti l’idea di avere in armadio un paio di pantaloni verdi potrebbe sembrarti azzardata, la verità è che saranno un must have per quest’inverno e abbinati a un semplice dolcevita saranno ideali anche per il giorno. Le numerose sfumature di verde consentono di abbinare questo colore ad ogni capo, occasione d’uso e personalità: è possibile dare brio al look con un verde bottiglia, puntare sul verde militare o stupire con un outfit verde acido.

Il rosso

Carminio, cardinale, magenta, porpora, scarlatto e tutte le altre sfumature di rosso sono state consacrate dai fashion designer tra i colori glamour di quest’inverno. Il rosso divampa negli armadi, eclettico e mai banale. Quest’anno sono davvero mille i modi per indossarlo, e non solo a Natale : non avere timore di osare un total look rosso fuoco, ma se non è nelle tue corde punta allora su un solo elemento del tuo outfit: indossa cappotto, vestito, borsa o maglione rossi. E soprattutto non scordare che sono glamour anche i rossi scuri, come il borgogna.

Il viola

Regale e opulento, il viola è un colore sofisticato ideale per le grandi occasioni, come le feste. Vestiti monospalla, abiti lunghi e tessuti preziosi, come il velluto e il raso, esaltano al meglio questo colore. Il viola però si può indossare facilmente anche nella quotidianità, scegliendo tra le numerose sfumature che spaziano dal lavanda al melanzana, e preferendo abiti chemisier, vestiti tagliati a maxi maglia e lunghezze midi per esaltarlo e regalarsi un’alternativa easy-chic al classico binomio maglia e pantaloni.

Il giallo

Come un raggio di sole nel grigio inverno, il giallo illumina ogni outfit. Dalle nuance ocra a quelle oro, passando per giallo citrino e paglierino, gli stilisti hanno sdoganato le gradazioni del giallo per il prossimo inverno. Capispalla, abiti e accessori saranno a disposizione della tua fantasia. Come sempre i look monocromatici e ton sur ton sono un concentrato di stile e di eleganza, soprattutto quando si osa con una tinta eccentrica.

Il bianco

Sebbene sia considerato il non colore per eccellenza, esistono diverse nuance di questa tinta: bianco latte, bianco avorio, bianco ottico sono solo alcune alternative possibili. Indossarlo d’estate non è una novità, ma pensarlo per il guardaroba invernale è inconsueto. In mezzo a questo arcobaleno di tinte accese, per l’inverno 2020 la moda suggerisce di azzardare con total look bianco ottico, utilizzando il colore più candido da testa a piedi.

Nelle grigie settimane invernali che ci attendono, la moda arriva in nostro aiuto per dare un tocco di vitalità in più alle nostre giornate.