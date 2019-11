Ad Alba raccolta fondi della Cooperativa Operatori Sociali

La Cooperativa Operatori Sociali Cos intende realizzare una nuova comunità Educativa per Minori, poichè quella attuale non è più in grado di soddisfare le esigenze dei ragazzi che vi risiedono.

Dopo l'acquisto del terreno nel Comune di Trinità, a breve, inizieranno i lavori di costruzione in bioedilizia, per realizzare una casa dedicata ai piccoli ospiti, a basso impatto ambientale. Il progetto è economicamente impegnativo, ma necessario per offrire una casa accogliente per tutti i nostri "Peter Pan".

"Abbiamo organizzato - dicono alla Cooperativa - una cena solidale per presentare e sostenere il progetto, presso l'Osteria Sociale Magna Neta di Alba, venerdì 22 novembre, alle 19.30. Una parte dell'importo sarà devoluta alla realizzazione della nuova casa".

Maggiori informazioni su www.coopcos.it