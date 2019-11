Per la 450^ Fiera Fredda di Borgo San Dalmazzo, Palazzo Bertello si veste di luci (VIDEO)

Quando manca ormai sempre meno alla Fiera Fredda numero 450, in programma dal 4 all’8 dicembre, Borgo San Dalmazzo si arricchisce di giochi di luce su Palazzo Bertello, fulcro dell’evento.

Da ieri sera, e fino all’8 dicembre, ogni sera dalle 17,30 alle 24, le facciate dell’ex opificio saranno illuminate con giochi di luce per ricordare l’appuntamento con la Fiera Fredda.

Un allestimento possibile grazie al prezioso contributo di due realtà borgarine, il “Bowling Queentouch” e l’”Icarus Group”.

“Il mio ringraziamento è per queste due attività, in particolare a Lino Tomatis e Flavio Vallò, che hanno voluto omaggiare la città in vista dell’edizione numero 450 della Fiera Fredda – commenta Orazio Puleio, presidente dell’Ente Fiera Fredda della Lumaca di Borgo San Dalmazzo -. Inoltre un grazie alla Confartigianato che, nella sede di Borgo, ospita i proiettori che permettono di illuminare Palazzo Bertello. Abbiamo così voluto impreziosire Palazzo Bertello, anima e sede della Fiera Fredda, per sottolineare ulteriormente l’importanza dell’ex opificio borgarino per un evento così storico come quello che andremo a celebrare dal 4 all’8 dicembre”.

Aspettando della Fiera Fredda in programma il prossimo 4 dicembre, alle 16, si può rimanere aggiornati consultando il rinnovato sito fierafredda.it e curiosando sui canali social dell’Ente Fiera Fredda.