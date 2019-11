Dopo gli importanti lavori di ristrutturazione, inaugurata a Morozzo la palestra comunale

Inaugurata oggi 16 novembre, dopo i lavori di restylling e messa a norma, la palestra comunale di via Aldo Viglione a Morozzo, interessata da interventi di adeguamento ed efficientamento energetico, oltre che di rimozione delle barriere architettoniche.

L'intervento, portato avanti nei mesi estivi, è costato circa 280mila euro. Importante il contributo dato dalla Fondazione CRC. Sono stati adeguati gli impianti, rifatti i servizi igienico sanitari, oltre al tetto. Restyling importante anche delle facciate.

La palestra è tra le più grandi della zona e viene utilizzata in prevalenza dalle scuole e dalle associazioni sportive del paese.

Fondamentale anche il contributo dei volontari, come ha evidenziato il sindaco Mauro Fissore, che ha voluto ringraziarli. "E' stata una giornata importante per Morozzo. Oltre al dottor Genta, presidente della Fondazione CRC, che non è voluto mancare al taglio del nastro, assieme alla dirigente del Comprensivo Daniela Calandri, credo che un grazie speciale se lo meritino il mio vicesindaco Sergio Costamagna, Michele Riva e Paolo Lubatto, preziosi volontari, il geometra dell'uffcio tecncio del Comune Massimo Di Carlo e il progettista Mauro Giraudi".