Dopo la nevicata, ancora casi di black-out in tutta la Granda

Come ci hanno confermato i vigili del fuoco, sono ancora tanti i casi di black-out in Granda.

Dopo la nevicata intensa avvenuta nella notte di giovedì, ci sono molte persone che segnalano di essere senza luce e riscaldamento.

Ecco la testimonianza di un lettore di Palazzasso di Caraglio: “Dopo più di 24 ore dalla nevicata, io e altre decine di famiglie della zona siamo ancora senza corrente elettrica. Le informazioni fornite da Enel al numero segnalazione guasti sono frammentarie e contraddittorie. Neanche loro sanno dare una tempistica sulla riparazione del guasto, eppure sono passate più di 24 ore, dall’interruzione della fornitura di corrente. In loco, di squadre Enel non si vede neanche l’ombra. Cosa stanno facendo? È mai possibile che non si rendano conto del grave disservizio che stanno dando alla popolazione locale! Non siamo in un paese del terzo mondo, ma nell’Italia del 2019!”

Un lettore di Cuneo: "Nessuno ci fa sapere niente. Io abito a Cuneo e circa 50 famiglie sono senza luce da tre giorni in via delle Isole".

In effetti i casi di interruzione di corrente sono ancora tanti.

A questo indirizzo (https://www.e-distribuzione.it/it/interruzione-corrente-primo.html) la mappa aggiornata di Enel su tutte le disalimentazioni causate da Lavori Programmati per manutenzione e da Guasti sulla rete. I dati riportano il numero dei clienti interessati dall’interruzione e il tempo previsto di ripristino del servizio, nell’istante in cui è noto. Le informazioni sono aggiornate ogni 30 minuti.

Per informazioni dettagliate relative ad una specifica disalimentazione si consiglia di contattare il numero verde 803500 attivo tutti i giorni 24 ore al giorno.