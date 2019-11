Le iniziative albesi per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

In occasione della “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne”, l’Assessore alla Cultura e alle Pari Opportunità di Alba, Carlotta Boffa, ha convocato per lunedì 25 novembre 2019, alle ore 14,30 i componenti della locale “Rete territoriale a tutela delle donne vittime di violenza e dei loro bambini”, per un momento di conoscenza ed aggiornamento sulle attività ed i servizi in corso.

La “Rete territoriale a tutela delle donne vittime di violenza e dei loro bambini” è un piano di intervento cittadino concreto che vuole essere un supporto effettivo e un aiuto concreto alle donne vittime di violenza e vede la partecipazione, accanto al Comune di Alba, del Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe e Roero, Azienda Sanitaria Asl Cn2 Alba-Bra, Compagnia dei Carabinieri di Alba, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti e l’Ordine degli Avvocati di Asti.

Inoltre le associazioni che operano sul territorio hanno previsto un ricco programma di eventi per sensibilizzare la cittadinanza:

L’associazione “Mai + sole” organizza, in piazza Risorgimento, sabato 23 novembre 2019, la manifestazione dal titolo “Storie di Donne”. Dalle ore 15.00 alle 18,30 la piazza si colorerà con le simboliche scarpe rosse e, alle ore 15,30 gli interventi dell’Associazione ed i saluti dell’Assessore delle Pari Opportunità introdurranno lo spettacolo di danza e teatro di un gruppo di giovani ragazze, in collaborazione con lo Zonta Club, la Fidapa ed il Terziario Donna.

Sulla piazza sarà a disposizione anche un grande quaderno per scrivere pensieri ed emozioni della giornata che si sta vivendo.

L’Associazione “Mai + sole” è inoltre impegnata con la formazione delle volontarie che ripartirà, con il primo appuntamento, il 20 novembre.

La FIDAPA BPW ITALY, distretto Nord Ovest, sezione di Alba, organizza mercoledì 27 novembre alle ore 18.15 a palazzo Banca d'Alba la tavola rotonda “Le Donne nella Resistenza”, coordinata da Donato Bosca con Daniele La Corte, autore del libro “Resistenza Svelata” e Giovanna Zanirato, autrice del libro “Meghi”, che intervista la staffetta partigiana Meghi.

Lo Zonta club, che quest’anno festeggia il centenario, da sempre attraverso i club presenti in 62 paesi al mondo, si occupa del miglioramento della condizione femminile in tutti gli aspetti.

Quest’anno lo Zonta Club di Alba Langhe e Roero con Terziario donna ha iniziato un percorso di prevenzione e formazione dedicato agli adolescenti e chiamato “Tu si che vales”, per aumentare la loro autostima e aiutarli in maniera sana nel percorso di crescita. Il progetto è partito il 28 ottobre ed ha coinvolto le prime classi del Liceo Scientifico Cocito e le prime classi dell’Istituto Einaudi.

Il 27 Novembre alle ore 20.30 presso il Cinema Moretta propone, ad ingresso gratuito, lo spettacolo “Il fazzoletto ROSSO”.

Lo spettacolo teatrale nasce dalla volontà di rappresentare la straordinaria forza che accomuna le donne di tutti i tempi. Attraverso personaggi diversissimi tra loro, sarà raccontato il cammino della donna tra fragilità, libertà e volontà di autoaffermazione; un lungo viaggio verso la consapevolezza dei propri diritti e del loro riconoscimento.

Il fazzoletto rosso è uno sguardo su numerosi ritratti di donna che accoglie e dà voce a quel mondo vivissimo e sorprendente che chiede di essere raccontato attraverso il movimento mai stanco della scrittura, del teatro e dell’esistenza.

Questa iniziativa di Zonta vede la preziosa collaborazione di Mai + Sole, Terziario donna e Impegnati per chi si impegna e della regista Martina Mansueto e del suo team che hanno gentilmente offerto il loro lavoro.