Sette anni di BEE: inaugurata a Villanova Mondovì la rassegna di montagna (FOTO e VIDEO)

Ha preso il via alle 17 di oggi, sabato 16 novembre, con il tradizionale e immancabile taglio del nastro tricolore, la settima edizione di "BEE - Formaggi di montagna" a Villanova Mondovì, kermesse che ha recentemente ottenuto il riconoscimento di fiera nazionale.

Come ricordato durante la girandola di interventi delle numerose autorità civili e militari presenti, "BEE" è un appuntamento che affonda le proprie radici nella storia locale, nella tradizione villanovese, fatta di pastorizia e produzioni casearie, e, soprattutto, del coraggio messo in campo da chi, in passato come oggi, ha scelto e sceglie di lavorare in montagna.

I laboratori del gusto a cura di "Slow Food", le cene a tema, le serate degustazione e le bancarelle che compongono il mercato del gusto animeranno l'edizione numero 20 della rassegna ovicaprina (tanti animali presenti in piazza) con la vendita di formaggi da parte di oltre 30 produttori locali.

Inoltre, eventi musicali e culturali, come la rassegna "Librintavola" e gli show cooking alla presenza di grandi chef, richiameranno numerosi visitatori italiani e francesi, per i quali la fiera rappresenta una chance unica per degustare i rinomati prodotti della tradizione enogastronomica piemontese.