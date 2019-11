Campagna Amica Day, Coldiretti: oggi e domani ad Alba un viaggio tra golosità e curiosità 100% Made in Italy

Ad Alba si alza il sipario sul Campagna Amica Day, l’atteso evento Coldiretti che celebra il Km zero, la genuinità e la passione di un mondo contadino attento alla qualità e all’ambiente.

Dalle ore 17 di oggi, sabato 16 novembre, e per tutta la giornata di domani, domenica 17, la centralissima piazza Risorgimento sarà il cuore pulsante di una manifestazione che negli anni si è affermata come appuntamento irrinunciabile della Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba.

Protagoniste, naturalmente, le eccellenze agroalimentari in vendita sotto i caratteristici gazebo gialli allestiti in piazza, dove un importante spaccato di agricoltura Made in Italy si prepara a raccontarsi attraverso i volti, le mani e le voci dei produttori agricoli che accoglieranno albesi e turisti.

Il grande mercato Campagna Amica offrirà una vastissima selezione di prodotti, da quelli tipici locali ai più peculiari come la cosmesi a base di frutta, le bacche di goji essiccate, i formaggi invecchiati in foglie e bacche, il sidro di pera.

Ben 35 produttori agricoli aderenti al circuito Coldiretti Campagna Amica, provenienti da tutto il Piemonte e dalla vicina Liguria, proporranno pregiati vini DOC e DOCG, grappa di Barbaresco, succo d’uva, vincotto, castagne, nocciole, miele e prodotti dell’alveare, zafferano, uova, zabaglione, dolci e biscotti, farine, pasta, riso, ceci, salumi, capponi e carne di razza Piemontese, lumache, formaggi vaccini, ovini e caprini, frutta e ortaggi di stagione, passata di pomodoro, composte di verdura e frutta, confetture e cugnà, spremuta di mela, peperoncini freschi piccanti, olive e prodotti tipici liguri.

Per le aziende agricole – spiega Coldiretti Cuneo – il Campagna Amica Day sarà una straordinaria vetrina nella capitale delle Langhe, a tu per tu con visitatori da ogni parte del mondo; per cittadini e turisti sarà un’ottima occasione per apprezzare da vicino la sapienza di chi coltiva la terra e produce eccellenze che rendono grande il Made in Italy.

A due passi dal mercato Campagna Amica, non mancheranno le occasioni di scoperta e divertimento per grandi e piccini grazie agli show cooking degli agrichef e ai laboratori delle fattorie didattiche che andranno in scena nel padiglione del gusto, ai piedi del Duomo.