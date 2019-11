Black-out in Granda: ancora 4.000 utenze senza corrente elettrica. E-Distribuzione prevede di normalizzare il servizio entro sera

Continua il lavoro di E-Distribuzione, la Società del Gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione, per il pieno ripristino del servizio elettrico in Piemonte, a seguito dei danni causati nella Regione dall’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito tutta la Penisola. Gli interventi dell’Azienda nel territorio regionale sono proseguiti incessantemente anche durante la scorsa notte.

Gli oltre 500 tecnici e operai delle task force di E-Distribuzione continueranno a lavorare fino al completo ripristino del servizio, operando nel rispetto delle procedure di sicurezza che questi delicati interventi richiedono.

Dall’inizio dell’emergenza sono state rialimentate complessivamente oltre 24.000 utenze in Piemonte, consentendo la normalizzazione del servizio elettrico nelle Province di Verbano-Cusio-Ossola e Torino.

In Provincia di Cuneo, alle ore 15 di oggi, sabato 16 novembre, le utenze disalimentate sono 4.000, di cui 2.300 sono clienti residenti, al netto quindi delle seconde case non abitate. E-Distribuzione prevede di normalizzare il servizio nel cuneese entro la serata odierna, salvo utenze sparse non raggiungibili sulle quali si interverrà non appena le condizioni di viabilità consentiranno il transito dei mezzi speciali dell’Azienda.

E-Distribuzione è in costante contatto con Istituzioni locali, Prefettura e Protezione Civile, con le quali vengono coordinati gli interventi nelle aree di difficile accesso.

E-Distribuzione ricorda che, per la segnalazione dei guasti, è possibile contattare il numero verde 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica.

Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la "mappa delle disalimentazioni" che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.